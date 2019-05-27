Министра образования в Грузии «сняли» с должности дети из Ростова-на-Дону

Батуми, Грузия, , 10:46 — REGNUM В Грузии произошёл политический скандал, в котором оказались замешаны дети из Ростовской области. Во время шествия в Батуми — столице Аджарской автономной республики — ребята из приглашённого на празднование Дня независимости Грузии ростовского ансамбля достали флаги России.

Международный фольклорный фестиваль в Батуми, посвящённый Дню независимости Грузии, стал уже традицией. В этом году министерство образования Аджарии пригласило творческий коллектив из России. Во время шествия ребята достали российские триколоры и прошли по улицам Батуми, скандируя: «Россия, Россия!» Как выяснилось, в празднике принял участие ансамбль из Ростова-на-Дону.

Ответственность за произошедшее власти возложили на министра образования Аджарии, которая тут же была уволена.

«Из-за российских флагов на шествии в Батуми, посвященном Дню независимости, министр образования Аджарии Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявил местному «Первому каналу« председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

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