Иран намерен защищаться от любой агрессии — Зариф

Тегеран, , 10:44 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет защищать себя от любой агрессии, от экономической или военной, об этом 27 мая сообщает Al Jazeera.

Выступая на пресс-конференции в столице Ирака, городе Багдад, Зариф также подчеркнул, что Иран стремится построить сбалансированные отношения со всеми своими партнерами в регионе.

Данную инициативу подписал глава внешнеполитического ведомства Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, предложивший свое посредничество в урегулировании конфликта между Тегераном и США.

«Мы четко и прямо заявляем, что выступаем против односторонних действий, предпринимаемых США. Мы поддерживаем позицию Исламской республики Иран», — подчеркнул аль-Хаким.

Напомним, за последние недели отношения между Ираном и США значительно обострились. Вашингтон распорядился направить в регион авианосную группу, руководство Соединенных Штатов отличилось несколькими воинственными заявлениями в отношении Тегерана.

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