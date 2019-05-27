«Единая Россия» определилась с кандидатом в Тюменскую областную думу

Тюмень, , 10:38 — REGNUM В Тюменской области 26 мая 2019 года прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». На мероприятии работали 200 участков и 79 счётных комиссий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения партии.

Лидеры предварительного голосования будут участвовать от партии в выборах 8 сентября 2019 года. В сентябре жителям региона предстоит проголосовать на довыборах в Тюменскую областную думу, в Тобольскую городскую думу и в думу Тюменского муниципального района. Также пройдут выборы в думы сельских поселений. Конкурс кандидатов на праймериз составил четыре человека на место.

Явка на участках в Калининском округе Тюмени составила 10,26%, в Ялуторовске — 11,68%, в Тобольске — 10,69%.

Согласно подсчёту голосов в Калининском округе Тюмени, на освободившийся мандат в Тюменской областной думе от партии «Единая Россия» будет претендовать глава «Мостостроя-11» Николай Руссу, который набрал 42,8% голосов избирателей на праймериз.

АО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России компаний по возведению мостов и строительству объектов промышленно-гражданского и социально-культурного назначения.