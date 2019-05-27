Более 50% избирателей Венгрии отдали голоса за партию Орбана — СМИ

Будапешт, , 10:35 — REGNUM Выборы в Европейский парламент в Венгрии завершились ошеломительной победой правящей партии Виктора Орбана «Фидес». Глава правительства назвал этот результат «эпохальной победой», пишет газета Kronen Zeitung.

За «Фидес» отдали свои голоса 52,14% пришедших на избирательные участки. Таким образом, партия получает 13 из 21 депутатского места в парламенте, предусмотренных для представителей Венгрии. Орбан подчеркнул, что явка в этот раз составила 49% — намного больше, чем пять лет назад (29%).

Ведущей оппозиционной силой стала Демократическая коалиция бывшего премьер-министра Венгрии Ференца Дьюрчаня. Она получит 4 депутатских мандата в Европейском парламенте. За нее проголосовали 16,19% избирателей.

Либеральная партия «Моментум» впервые приняла участие в европейских выборах и заняла третье место с 9,89%, что гарантирует ей 2 места в парламенте. По одному месту получат Венгерская социалистическая партия (6,66%) и «Йоббик» (6,41%).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы 751 депутата Европейского парламента прошли в 28 странах Европейского союза с 23 по 26 мая. Ведущие фракции — Европейская народная партия и союз социал-демократических партий — утратили большинство в парламенте.

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