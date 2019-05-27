Кремль отреагировал на решение трибунала по инциденту в Керченском проливе

Москва, , 10:29 — REGNUM Судьбу задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков должен решить суд. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал Россию освободить экипажи судов ВМС Украины.

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Официальный представитель Кремля отметил, что после решения трибунала позиция Москвы по этому инциденту останется неизменной.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд»,— сказал газете «Ведомости» пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая, рассматривая иск Украины к РФ, поданный после задержания украинских моряков в российских водах в ноябре 2018 года, Международный трибунал Организации Объединённых Наций по морскому праву занял сторону Киева, потребовав от России освободить украинские боевые корабли и украинских моряков-нарушителей. В МИД России на это вновь заявили, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.

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Берлин поддержал решение трибунала ООН по украинским морякам

В свою очередь украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву, Украина предложит ввести против России новые, «гамбургские» санкции.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники в Чёрном море за незаконное пересечение госграницы с Россией задержали три украинских корабля. По решению суда, все экипажи судов (24 человека) арестованы и находятся в одном из СИЗО Москвы до 24 июля.

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