Глава Индонезии поздравил премьер-министра Индии Моди с переизбранием

Джакарта, , 10:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с победой на выборах, сообщает Sindonews.

«От всего сердца поздравляю премьер-министра Нарендра Моди с успешными выборами. Правительство Индонезии надеется сотрудничать с Индией в достижении наших общих целей и видения», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте в Twitter на английском языке.

24 мая 2019 года в Индии завершились выборы, поэтапно проходившие в 542 избирательных округах. Первый этап состоялся 11 апреля, а последний — 19 мая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с переизбранием на второй президентский срок.

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