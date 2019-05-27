Экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев победил на праймериз в Госдуму

Великий Новгород, , 10:18 — REGNUM В Новгородской области заместитель председателя регионального правительства, бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев одержал уверенную победу на предварительном партийном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ от Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, Бобрышев получил в свою поддержку 80,64% голосов.

Голосование проходило по рейтинговой системе, то есть проголосовать можно было не только за одного кандидата.

Всего в праймериз участвовали пять кандидатов. Адвокат Сергей Демидов получил в свою поддержку 11,3%, исполняющий обязанности директора Шимского детского дома-интерната им. Ушинского Павел Васильев — 9,66%, студент медицинского института НовГУ Игорь Абаров — 8,10%, глава Березовикского поселения Окуловского района Владимир Ульянов — 7,42%.

Праймериз проводились по открытой модели: проголосовать мог любой избиратель региона. Явка составила 23 125 человек — это 4,6% от числа избирателей Новгородской области, внесённых в списки на 1 января 2019 года (495,4 тыс. человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выдвижение в Госудуму РФ от «Единой России» по новгородскому одномандатному округу №134 также претендовал предприниматель из Москвы, майор в отставке Евгений Куклыгин, но в начале мая региональный оргкомитет аннулировал его регистрацию как участника праймериз из-за подозрений в подкупе избирателей. Куклыгин пожаловался на это решение в центральный исполнительный комитет «Единой России» в Москве, а накануне праймериз призвал объявить им бойкот.

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