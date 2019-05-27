Болтон провел переговоры с главой министерства нацбезопасности Тайваня

Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон провел переговоры с главой министерства национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли. Об этом 25 мая говорится в заявлении министерства иностранных дел Тайваня.

Встреча прошла в Вашингтоне, контакты столь высокого уровня не проводились между странами в течение последних 40 лет. Целью диалога было углубление двустороннего сотрудничества.

Визит высокопоставленного тайваньского чиновника в США проходил с 13 по 21 мая.

«Во время своего визита Ли встретился с нашими союзниками, стороны подтвердили приверженность своему стремлению сделать Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Тайваня.

Напомним, за последние дни торговые отношения между Китаем и США вновь обострились, поэтому переговоры с Тайванем, государством, которое КНР не признает, считая его частью своей территории, являются вызовом Вашингтона Пекину.

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