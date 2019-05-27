Грибаускайте примет избранного президента Литвы Науседу

Вильнюс, , 10:02 — REGNUM Уходящая президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила по телефону победившего на президентских выборах 26 мая Гитанаса Науседу. Как сообщила пресс-служба Грибаускайте, в телефонном разговоре она пожелала избранному президенту «сил и удачи, оправдывая ожидания людей Литвы». Грибаускайте также поговорила по телефону и с проигравшей во втором туре Ингридой Шимоните.

По данным пресс-службы, ожидается встреча Грибаускайте и Науседы. Инаугурация Науседы состоится 12 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа. Науседа победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните получила 32,86%.