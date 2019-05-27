Стали известны все депутаты Европарламента от Литвы

Вильнюс, , 09:55 — REGNUM Центральная избирательная комиссия объявила победителей выборов депутатов Европарламента от Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Победила партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (3 мандата, 18,6%). От Социал-демократической партии Литвы в ЕП отправятся два депутата (15,07%), от Союза крестьян и зелёных Литвы также два депутата (11,92%), и по одному от Партии труда (8,55%), Саюдиса либералов Литвы (6,2%), общественного комитета Aušros Maldeikienės traukinys (6,1%) и «Блока Вальдемара Томашевского» — коалиции Союза христианских семей и Русского альянса (5,24%).

Таким образом, в Европарламент отправляются: Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене (консерваторы), Вилия Блинкявичюте, Юозас Олекас (социал-демократы), Бронис Ропе, Шарунас Марчюлёнис («аграрии»), Виктор Успасских (Партия труда), Пятрас Ауштрявичюс (либералы), Аушра Мальдейкене (одноимённый общественный комитет), Вальдемар Томашевски.

Напомним, 26 мая в Литве наряду с президентскими выборами прошли выборы в Европарламент. В ЕП у Литвы 11 мандатов. За них соперничали 16 партийных списков и общественных комитетов.