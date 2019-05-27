Грузия отметила День независимости

Тбилиси, , 09:53 — REGNUM День национальной независимости Грузия и в этом году отмечала согласно укоренившейся при правлении «Грузинской мечты» традиции — с торжественной церемонией принесения присяги, маршем отдельных подразделений вокруг памятника Святому Георгию на площади Свободы в Тбилиси, но без военного парада, который так любил принимать экс-президент Михаил Саакашвили.

Вместо парада тут же, на площади, опять-таки по традиции последних лет, была устроена выставка военной техники, в основном произведенной грузинским государственным военным научно-техническим центром «Дельта».

К участникам торжественной церемонии обратились президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория.

Всего 26 мая принесли присягу 463 рекрутера и новобранца. Помимо Тбилиси, церемония принесения присяги прошла и в регионах: в Зугдиди (во дворце Дадиани), в Раче (на территории монастыря Мравалдзали), в Картли (на территории высеченного в скалах древнего города Уплисцихе), в Душети (в крепости Ананури) и в Кварели (в монастыре Греми).

Вдоль всего проспекта Руставели в Тбилиси так же традиционно проходили всевозможные выставки, на этот раз под девизом «Грузия — родина вина». Аналогичные мероприятия были устроены по всей Грузии, а в столице на центральных площадях и проспектах были установлены большие мониторы, на которых транслировался ход торжеств в регионах страны.

В 17:10 часов по местному времени в Тбилиси и других городах страны одновременно был исполнен государственный гимн Грузии под общим лозунгом «Споем гимн свободе», после чего в небо были выпущены разноцветные шары.

Центральные улицы и площади Тбилиси в этот день были особенно многолюдны. Бойко шла уличная торговля — шарами, детскими игрушками, всевозможными свистульками, флагами и флажками, дарами села и винно-водочными изделиями. Переполнены были и многочисленные кафе, бары и рестораны в центре столицы. А Тбилисский метрополитен не справлялся с изобилием пассажиров, тем более что остальные виды городского транспорта в центре города не работали. Да и поезда метро в этот день почему-то ходили с 5−7-минутными перерывами, из-за чего на платформе станции «Площадь Свободы» к прибытию каждого поезда скапливалась неимоверно большая масса людей, с трудом втискивавшихся в переполненные вагоны.

В окраинных районах столицы было потише, но и здесь местное население, поленившееся ехать в центр, собиралось в беседках у домов или многоэтажных корпусов, выносило еду и напитки и отмечало национальный праздник. А под вечер подвыпившие участники таких «локальных застолий» затягивали традиционные народные песни, порой являя образцы грузинского многоголосия.

День 26 мая выдался в Грузии неустойчивым. Стоявшая с раннего утра жара под вечер сменилась дождем, градом и ветром. Но организаторы праздника вносить изменений в заранее утвержденную и проработанную программу не стали. А увенчались торжества традиционным концертом. В Тбилиси гала-концерт с участием известных исполнителей проходил на площади Первой Республики.

Праздник 26 мая оказался «роковым» для министра образования, культуры и спорта Аджарской автономной республики Инги Шамилишвили. Ее ведомство, следуя традициям прошлых лет, и на этот раз организовало международный детский фольклорный фестиваль «Золотой дельфин». Так же традиционно участники фестиваля устроили шествие по улицам Батуми. Среди них был и детский ансамбль из России, который прошел по улицам Батуми с российским флагом. Появление государственной символики «страны-оккупанта» возмутило грузинские СМИ. А председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе моментально отреагировал на случившееся, возложил вину на Ингу Шамилишвили и заявил, что уволит ее с занимаемой должности.

Напомним, что День независимости Грузии был учрежден в память о событиях 26 мая 1918 года, когда правительство Первой Грузинской республики во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Просуществовала независимая Грузия около трех лет, до февраля 1921 года.

Отметим, что у празднования Дня независимости именно 26 мая в Грузии есть и противники. Это сторонники первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, при правлении которого Верховный совет Грузии 9 апреля 1991 года на основании итогов референдума от 31 марта того же года принял акт о восстановлении государственной независимости республики и провозгласил действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Среди сторонников покойного Звиада Гамсахурдия — депутат парламента Грузии Нато Чхеидзе, которая считает, что Грузия, учитывая нынешнее положение страны, не может позволить себе дважды праздновать день независимости и тратить на это огромные суммы их бюджета. А посему предлагает оставить для празднования только одну дату — 9 апреля.