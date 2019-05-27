Шимоните в два раза проиграла Науседе на выборах президента Литвы

Вильнюс, , 09:51 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Литвы обработала данные со всех 1972 избирательных участков в Литве и хоть данные по-прежнему считаются предварительными, изменится они могут лишь на десятые доли процентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Гитанас Науседа во втором туре президентских выборов победил с результатом в 65,86%. Ингрида Шимоните — 32,86%. Таким образом, Шимоните полностью сохранила свой результат первого тура (даже на процент выше), но все, кто в первом туре голосовал за иных 7 кандидатов, отдали свои голоса Науседе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 26 мая, прошел второй тур президентских выборов, в которых за победу боролись кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и банкир Гитанас Науседа.