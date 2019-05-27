Желающих идти на выборы мэра Улан-Удэ от «Единой России» не нашлось

Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В Бурятии 26 мая прошло предварительное голосование «Единой России», победители которого станут кандидатами на выборах в органы местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, всего проголосовали чуть менее 40 тысяч человек, что составило 8,28% избирателей.

Из них более 27 тысяч горожан — жители столицы республики — выбирают 8 сентября 2019 года депутатов городского совета, а также мэра города, впервые с 2007 года. Но если на 30 мандатов горсовета заявилось 84 кандидата, то желающих выдвигаться от правящей партии в мэры не нашлось.

Что и понятно, поскольку главный кандидат от власти — исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков, — по всей видимости, пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Составлять ему конкуренцию «Единая Россия», выдвинув кандидата от партии, скорее всего, не будет.

Ранее по теме: Кандидат от власти в мэры Улан-Удэ пойдёт на выборы самовыдвиженцем?

По итогам праймериз большинство победителей оказались новыми людьми, некоторые из которых, как отмечает «МК в Бурятии», не являются даже членами партии. Эксперты полагают, что таким образом «Единая Россия» реагирует на запросы общества на обновление.

Напомним, что 26 мая предварительное голосование прошло не только в Бурятии. Как сообщили в Челябинской области, явка на участки достигла 11,85% или более 105 тыс. человек. В Ингушетии на 12 счетных участков пришел 10 891 человек, что составляет 10,55% избирателей.

Читайте также: В Челябинской области на праймериз проголосовали 11,85% избирателей

А также: В праймериз «Единой России» в Ингушетии приняли участие 10,55% избирателей