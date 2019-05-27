Коломойский назвал главу МВД Украины «гарантом»

Киев, , 09:43 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с большой долей вероятности сохранит свой пост при президенте Владимире Зеленском, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский 27 мая в интервью изданию «Украинская правда».

Олигарх уверен, что Авакову не следует примыкать к какой-либо политической силе, чтобы попасть в Верховную раду.

«Если он никуда не пойдёт, точно останется, ну процентов 90… А он всех устраивает, он гарант», — считает Коломойский.

На уточняющий вопрос журналиста, что именно гарантирует Аваков, Коломойский не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал нового президента Украины Владимира Зеленского.

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