Визит главы МИД Китая в Армению назвали историческим

Ереван, , 09:33 — REGNUM Официальный Ереван в конце прошлого месяца на высоком уровне не принял участие во втором форуме «Шелковый путь» (Армения ограничилась участием министра охраны природы), что дало повод для различных оценок и комментариев в Армении, в частности, экс-премьер Грант Багратян несколькими постами в Facebook коснулся утраченных возможностей Армении. Тем не менее, Пекин нашел платформу для восполнения пробелов, и премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая вместе с несколькими членами своего кабинета отправился с рабочим визитом в Пекин для участия в форуме «Диалог азиатских цивилизаций». В рамках визита премьер-министр Армении встретился с президентом Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Ли Кэцяном, а также с несколькими крупными китайскими компаниями.

Визит Пашиняна и достигнутые договоренности 26 мая получили определенное укрепление. В Ереван прибыл член Государственного совета Китайской Народной Республики, министр иностранных дел Ван И, который провел встречи с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Армении.

Главным итогом визита министра иностранных дел Китая, несомненно, является соглашение «О взаимном устранении визового требования для лиц с обычными паспортами между правительством РА и правительством КНР», что может стимулировать процесс привлечения китайских инвестиций в Армении, а также развитие туризма.

В этом контексте премьер-министр Никол Пашинян предложил совместно обсудить перспективы установления прямого воздушного сообщения.

Это предложение, кажется, удостоилось одобрения высокопоставленного гостя из Китая и в Армении надеются, что подписанное в Ереване соглашение и устные договоренности станут важным сигналом для развития двусторонних отношений.

Армения и Китай на переговорах в Ереване отметили также важность сотрудничества в строительстве автомагистрали Север-Юг.

Как пишет газета «Жаманак» («Время»), при этом очень важно, что сотрудничество рассматривается не только как программа развития дорожной инфраструктуры, но и возможность формирования коридора коммуникации, который может стать важным звеном в контексте инициативы «Один пояс, один путь».

По мнению автора статьи, примечательно, что глава МИД Китая рассмотрел проект автомагистрали Север-Юг в контексте регионального развития и обеспечения стабильности. Это говорит о том, что Пекин позиционирует армяно-китайские отношения в более глобальном, региональном контексте.

«Визит в Ереван Ван И является важным, даже историческим событием и будем надеяться, что наши власти представляют важность и значение углубления и развития армяно-китайских отношений.

В глобальной политике уже невозможно не заметить растущий рост влияния Китая, и в данном случае армяно-китайские отношения играют важную, неоценимую роль в диверсификации внешней политики Армении, что, несомненно, будет способствовать укреплению суверенитета нашей страны, укреплению стабильности в регионе, что является очень важным фактором и в процессе урегулирования нагорно-карабахской проблемы», — пишет издание.

Китай является чрезвычайно важным направлением для Армении, однако крайне принципиально, чтобы власти Армении, помимо важности экономического сотрудничества и возможных китайских инвестиций, в армяно-китайских отношениях приоритетом считали формирование политической повестки. Пекин, в первую очередь, интересуют геополитические проблемы и, естественно, можно ожидать китайских инвестиций в случае формирования общей политической повестки между двумя странами.

«Вообще, внешняя политика Армении должна выйти из инерционного режима и стать инициативной по всем направлениям, в противном случае в силовых центрах мира снизится интерес к нашей стране и произошедшие в прошлом году в Армении масштабные события так и не будут капитализироваться во внешних отношениях, превратившись в неиспользованную возможность, что станет необратимой потерей для быстро развивающегося мира. Наши власти должны понять, что для внешних партнеров Армении не столь важен сам факт революции, сколько — её прикладные результаты, капитализация», — подчеркивает газета «Жаманак».