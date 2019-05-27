«Новый фламандский альянс» одержал победу на выборах в Бельгии

Брюссель, , 09:36 — REGNUM 26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европейский и местный парламенты. Как сообщает Deutsche Presse Agentur, выборы выиграла консервативная националистическая партия «Новый фламандский альянс» (N-VA).

По итогам выборов в Европейский парламент N-VA набрала 13,5% голосов и получила три депутатских мандата вместо имевшихся у нее четырех. Второе место с 11,4% голосов досталось крайне правой партии «Фламандский интерес», выступающей за независимость Фландрии.

Социалистическая партия Бельгии набрала 10,5% голосов, заняв третье место. 9,6% получила партия «Открытые фламандские либералы и демократы».

«Христианские демократы и фламандцы» получили 8,7% голосов, зеленая партия «Эколо» — 7,8%. Либеральное «Реформаторское движение» заручилось поддержкой 7,6%, «Зеленые» — 7,5%. «Социалистическая партия — Другие» набрала 6,1%. За крайне левую Партию труда Бельгии проголосовали 5,7% избирателей. 3,5% пришедших на избирательные участки отдали свои голоса партии «Гуманистический демократический центр». Всего в Европейском парламенте присутствует 21 депутат от Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 26 мая в 28 странах Европейского союза прошли выборы в Европейский парламент. Правящая Европейская народная партия заняла первое место, однако потеряла 42 депутатских кресла в парламенте.