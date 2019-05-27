Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи покинул свой пост

Порт-Морсби, , 09:21 — REGNUM Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил объявил 26 мая о своей отставке после семи лет пребывания в должности, сообщает Sindonews.

«Я объявляю, что ухожу в отставку с поста премьер-министра независимого государства Папуа — Новая Гвинея», — заявил Питер О'Нил, передав полномочия бывшему премьер-министру страны Джулиусу Чану.

По словам О'Нила, изменения в руководстве позволят стране продолжить программу реформ.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поблагодарил Питера О'Нила за дружбу.

«Я буду работать с новым премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи так же, как я люблю крепкие дружеские отношения с Питером О'Нилом», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в Канберре.

Напомним, премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил, который был у власти с 2011 года, несколько раз мешал попыткам свергнуть его власть. Премьер-министр несколько недель сопротивлялся давлению, но его политические оппоненты получили достаточную поддержку в парламенте.