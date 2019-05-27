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В Челябинской области на праймериз проголосовали 11,85% избирателей

Политика

Конкурс — два человека на мандат

Челябинск, 27 мая 2019, 09:13 — REGNUM  В Челябинской области на счётные участки 26 мая пришли более 105 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в областном отделении «Единой России».

Предварительная явка достигла 11,85%. Счётные участки работали в 15 территориях. Самая высокая явка оказалась в Чесменском районе, а также в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска.

Всего для участия в праймериз заявились 1092 человека. Из них отберут 487, которые и примут 8 сентября участие в выборах.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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