Военный прокурор Украины оценил убытки из-за провокации в Чёрном море

Киев, , 09:28 — REGNUM Убытки Украины, связанные с провокацией в районе Керченского пролива, составили 260 млн грн или около $10 млн. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 25 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Следователи военной прокуратуры Украины оценили убытки… в 260 млн гривен», — написал он.

Чиновник также опубликовал список из 15 российских военных, которых Украина считает причастными к задержанию украинских кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив без соблюдения должной процедуры. В сообщении сказано, что украинский суд дал разрешение на задержание российских военных.

Напомним, российские пограничники задержали в конце ноября 2018 года три судна ВМС Украины, которые пытались пройти через Керченский пролив без соблюдения необходимых процедур. После задержания судов, действующий на тот момент президент Украины Пётр Порошенко ввёл в некоторых регионах страны военное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований Украины заявление с просьбой расследовать обстоятельства провокации Украины в Чёрном море. По его мнению, она была нужна Порошенко для того, чтобы ввести военное положение и узурпировать власть.

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