Выборы в Европарламент показали рост влияния новых сил – депутат Госдумы

Москва, , 08:48 — REGNUM В Госдуме поздравили европейских коллег и союзников с успехом на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Состоявшиеся выборы в Европейский парламент продемонстрировали провал политики «старых» евробюрократов и «рост влияния новых политических сил — популистов, евроскептиков и патриотов», считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Они выступают за укрепление суверенитета своих стран, защиту национальных интересов и прекращение конфронтации с Россией указал депутат.

«Избиратели проголосовали за новую политическую реальность. Поздравляю наших европейских коллег и союзников с успехом на выборах!» — написал Журавлёв в Facebook.

Крупнейшее политическое объединение ЕС — христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), а также союз партий социалистической ориентации «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСТ) по итогам выборов в Европейский парламент (ЕП) сохранили первое и второе места, но потеряли совместное большинство мандатов.

Третье место, по предварительным данным ЕП, досталось «Альянсу либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ) и движению президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше», которые решили объединиться.

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