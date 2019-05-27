Король Саудовской Аравии пригласил эмира Катара на саммит в Мекку

Эр-Рияд, , 08:57 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулаиз аль Сауд пригласил эмира Катара Шейха Тамим бин Хамада аль-Тани принять участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива. Об этом 27 мая сообщает Al Jazeera.

Соответствующее послание было передано руководству эмирата во время встречи в Дохе с генеральным секретарем организации Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни.

Приглашение поступило несмотря на сложные отношения между государствами, которые ухудшились в 2017 году.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2017 года ряд стран региона, в числе которых Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ, обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения. Дохе вменяют в вину поддержку террористических движений, в частности, «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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