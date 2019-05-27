Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году

Москва, , 08:42 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».

«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — заявил Стрелков.

По его словам, численность украинских войск и техники в 2014 году «в несколько раз превосходила то, что было у ДНР».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года в Славянск вошла вооруженная группа из 52 человек во главе со Стрелковым. Группа взяла под контроль здания горотдела милиции, горсовет и СБУ Славянска. Украинские войска окружили город небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки взять Славянск под контроль.

В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества. В начале июля 2014 года Стрелков отдал приказ войскам покинуть Славянск и направиться в Донецк. Позже действующий на тот момент министр обороны Украины Михаил Коваль докладывал, что ВСУ якобы провели успешную операцию по «освобождению» Славянска.

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