Тройное убийство и богатый врио главы Оренбуржья: неделя в регионе

Оренбург, , 08:55 — REGNUM Неделя в Оренбуржье началась с шокирующего кровавого преступления — убийства директора коммерческой организации, его супруги и водителя. В центр внимания СМИ попали перебои с поставкой вакцины от бешенства, бизнес-форумы, доходы врио главы региона, заявление экс-главного инспектора Оренбургской области Петра Капишникова о намерении принять участие в губернаторских выборах в качестве кандидата, ситуация на орском машиностроительном концерне. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Тройное убийство

Утром 20 мая в доме, расположенном в пригороде Оренбурга, обнаружили тела трех человек. Следственные органы сообщили, что убиты директор коммерческой организации, его супруга и водитель.

По неофициальным данным, для убийства преступники использовали нож. Семейная пара собиралась на отдых, а водитель прибыл к дому начальника, чтобы отвезти супругов в аэропорт. Поскольку они задерживались, то водитель решил зайти в дом, чтобы прояснить ситуацию. В результате стал жертвой. Тела обнаружила домработница.

Соболезнования родным и близким погибших выразили правительства области, Общественная палата Оренбуржья. Похороны прошли 20 мая. По данным информресурсов, в ДКиС «Газовик» пришло очень много народа, чтобы проститься с директором Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» и членом Общественной палаты Оренбуржья Андреем Бахаревым, его супругой Ольгой и водителем Александром.

Жители напуганы и обсуждают версии жестокого преступления, при этом недоумевая — «возвращаются лихие — 90-е»? Среди версий называют месть, заказ и грабеж.

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Дефицит вакцины

В начале недели СМИ информировали о дефиците вакцины, который сложился в регионе из-за срыва торгов. С начала 2019 года четырежды объявлялись тендеры на поставку 7,5 тыс. доз вакцины, но все они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков.

В минздраве области заявили, что поставка крупной партии антирабической вакцины ожидается в конце мая. 17 мая поставлено 150 доз вакцины для экстренной антирабической помощи. 15 мая поступил иммуноглобулин антирабический, которого должно хватить на полгода.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, случаи бешенства среди животных регистрируются почти во всех территориях региона. Ежегодно в Оренбуржье за медицинской помощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от укусов и ослюнений животных, каждый четвертый обратившийся — ребёнок.

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Громкое заявление

На неделе информресурсы активно обсуждали тему губернаторских выборов в связи с заявлением бывшего главного федерального инспектора по Оренбургской области Петра Капишникова. В эфире «Эха Москвы в Оренбурге» он сообщил, что намерен стать кандидатом на пост главы региона. При этом он надеется на поддержку муниципальных депутатов во время процедуры прохождения фильтра.

Политологи называют Петра Капишникова политическим тяжеловесом, имеющим опыт и авторитет. Намечается конкуренция на предстоящих выборах, которой в 2014 году не наблюдалось.

Эксперты не исключают, что представителю «старой гвардии» во время кампании могут припомнить скандал, связанный с переоформлением служебной квартиры на дочь. Однако в данном случае с юридической точки зрения, претензий быть не может, политтехнологи оппонентов могут отыграться только на этической стороне.

Добавим, Пётр Капишников родился 30 октября 1953 года в посёлке Токский Красногвардейского района Оренбургской области. Общественный деятель, действительный государственный советник РФ третьего класса, доктор права Международного академического аккредитационного и аттестационного комитета, полковник в отставке, имеет 12 государственных наград.

Работал начальником контрольного управления администрации Оренбургской области, заместителем главы администрации области, руководителем аппарата главы администрации, членом правительства Оренбургской области.

В 1993 году работал в Кремле над текстом новой Конституции России от Оренбургской области в Конституционном Совещании. С 2000 года Пётр Капишников 14 лет проработал в качестве главного федерального инспектора в двух регионах — Оренбургской области и Башкирии.

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Праймериз

В Оренбуржье 26 мая прошло предварительное голосование, в результате которого определяются кандидаты партии «Единая Россия» на выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы в Законодательное собрание Оренбургской области. Предварительное голосование проводилось по первой модели — в нем могли принимать участие любые избиратели соответствующего избирательного округа.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оренбургском отделении «Единой России», праймериз прошли без нарушений и провокаций. Напомним, что в сентябре состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3, а также выборы в органы местного самоуправления в Илекского, Оренбургского, Матвеевского, Ташлинского и Светлинского районов. Общее количество мандатов составляет 57.

По предварительным данным, по округу № 3 Заксобрания победу одержал глава Грачёвского района Сергей Аверкиев (79%). Напомним, что в 2019 году полномочия депутата сложил Сергей Салмин, он стал главой Бузулука.

Добавим, что депутатские полномочия сложил Олег Димов. В настоящее время он является вице-губернатором по внутренней политике региона. Однако на заседании регионального парламента вопрос сложения полномочий еще не обсуждался.

Примечательно, что предварительное голосование относительно кандидатур на пост главы Оренбуржья проводится в ином формате, и его итоги станут известны 1 июня на региональной конференции. Пока же кандидаты проводят встречи с первичными отделениями партии на востоке, западе и в центре области.

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Возрождение завода

На базе орского машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» создано новое предприятие — ООО «Уралмаш — Горное Оборудование», об 25 мая сообщил портал ural56.ru со ссылкой на источник в правительстве Оренбургской области. Пост генерального директора занял Леонид Решетников. До 15 июня в штат примут специалистов, которые начнут подготовку к запуску предприятия и займутся решением организационных вопросов. А до 15 июля будут приняты работники непосредственно для выполнения существующих заказов. Новое предприятие является дочерней структурой промышленного гиганта ПАО «Уралмашзавод».

Напомним, что орский машиностроительный концерн находится в стадии банкротства. С сентября 2018 года предприятие из-за финансового кризиса было вынуждено уйти в простой. В апреле 2019 года завод посетил врио губернатора Денис Паслер и заявил о том, что будет открыто новая производственная линия, произойдет перезапуск завода. В аппарате правительства говорили о том, что процедура банкротства — носит технический характер, разработана дорожная карта оздоровления.

В конце недели (20−26 мая) появилась информация о том, что работников ОРМЕТО-ЮУМЗ сокращают. Вскоре были опубликованы сообщения о том, что на базе концерна открывается новое предприятие.

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Форум лидеров КПРФ Поволжья

В Оренбурге 23−26 мая прошел семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Приволжского федерального округа. Делегацию ЦК КПРФ возглавил заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. На семинаре говорили о выборах в условиях подавления конкуренции и новых тенденциях в подготовке к единому дню голосования.

На семинаре были представлены данные соцопросов, согласно которым по Оренбургским выборам складывается интересная ситуация. Партийные рейтинги: «Единая Россия» — 30%, КПРФ-20%, ЛДПР — 12, «Справедливая Россия» — шесть. Ключевыми проблемами респонденты назвали низкие зарплаты, пенсии, бедность — 20%, «убитые» дороги — 17%, безработицу, страх потерять работу — 16%, коррупцию — 6%, «ужасы» здравоохранения и экологию с мусором — по 5%, сообщает телеграм-канал grubnero.

Напомним, ранее Афонин заявил, что от партии на губернаторских выборах кандидатом станет первый секретарь обкома КПРФ, депутат Заскобрания Оренбуржья Максим Амелин. Стоит отметить, что его кандидатуру еще должны утвердить делегаты региональной конференции.

Бизнес-форумы

В Оренбурге в начале недели начали работу два бизнес-форума: 14-й городской форум «Город — бизнесу, бизнес — городу» и первый женский бизнес-форум «Деловая весна».

Форум «Город — бизнесу, бизнес — городу» состоялся 20−21 мая на набережной Урала и прошел под девизом «Оренбург — город возможностей». Организация мероприятия и его итоги подверглись критике. Шатры развернули на той части набережной, которую недавно отремонтировали. Спускаться к шатрам приходилось по знаменитой и прославившейся скандальной реставрацией лестнице. Пользователи соцсетей злорадствовали, что лучше места для предпринимательского форума придумать было сложно. Активный блогер Владимир Беребин считает, что ни один из 14 форумов не отметился прорывными итогами, были только надувания щёк, бессмысленный словесный поток и бегание свиты за градоначальниками.

В конгресс-центре «Армада» 20 мая прошел женский бизнес-форум «Деловая весна». По официальным данным, деловая, выставочная и дискуссионная программы первого женского бизнес-форума объединили более 500 предпринимательниц Оренбуржья, гостей из столицы, представителей областной и муниципальной власти, организаций поддержки бизнеса, женскую общественность. Форум посетил врио главы Оренбуржья Денис Паслер. Соцчети облетела фотография Паслера в окружении участниц форума, которые делают селфи.

По неофициальным данным, залы были полными, а предпринимательницы в непринужденной атмосфере активно обменивались идеями и обсуждали тему создания благоприятной среды для развития женского бизнеса. Между тем и по поводу женского бизнес-форума соцсети иронизировали, называя его «девичником».

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Доходы врио губернатора

23 мая на портале госвласти опубликовали данные об имуществе и годовом доходе врио главы Оренбургской области Дениса Паслера. За 2018 он задекларировал 234 106 883 рубля.

В собственности Дениса Паслера находится два земельных участка площадью 936 и 1829 квадратных метров. Также он владеет домом (555,1 кв. м) и иным недвижимым имуществом (177,9 кв. м). В пользование врио главы региона квартира площадью 267,3 кв. метра. В личном автопарке Дениса Паслера, согласно декларации, прицеп к легковому автомобилю РЕСПО; легковому автомобилю СКИФ, а также два снегохода.

Мессенджеры и соцсети активно обсуждали доход врио главы региона. Говорили о том, что до назначения на пост врио губернатора Паслер работал председателем правления ПАО «Т Плюс» и дал четырехкратный рост прибыли за 2018 год. В указанном годовом доходе большая часть — это корпоративные бонусы, вполне заслуженные, с точки зрения акционеров.

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