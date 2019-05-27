«Единая Россия» объявила победителей праймериз в думу Иркутска

Иркутск, , 08:39 — REGNUM В Иркутской области подведены итоги предварительного голосования по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальных выборах. Как сообщает сегодня, 27 мая, официальный сайт партии, в бюллетени было включено 68 кандидатов, 23 из них — участники кадрового партийного проекта «ПолитСтартап».

Предварительная явка по Иркутску составила ровно 3% (почти 8,8 тысячи человек), по Иркутской области — чуть меньше, 2,6%. Также иркутские единороссы обнародовали предварительные результаты праймериз по округам Иркутска: среди победителей как действующие депутаты (они победили в восьми из 23 округов), так и новые в политике люди.

Это, в частности, генеральный директор компании «Ленинград» Дмитрий Ващук, главный строитель авиазавода Артур Бектемиров, предприниматель Иван Фоминых, начальник департамента развития ФСК «Родные берега» Алексей Грешилов, домохозяйка Виктория Мурсалова, директор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Татьяна Семейкина, топ-менеджер «Федеральной пассажирской компании» Александр Слинко, генеральный директор «Геологической компании Сибири» Николай Папонов и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутске предварительное голосование было организовано на 23 округах. Незадолго до этого события случился массовый уход с праймериз. С предварительного голосования снялись более 50 человек вместе с действующим мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым, заявившем, что его партия — это горожане.

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