Глава и вице-мэры Благовещенска отчитались о доходах и имуществе

Благовещенск, , 08:43 — REGNUM Глава Благовещенска и её заместители обнародовали свои доходы, расходы и владение имуществом за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава города Валентина Калита за прошлый год заработала 2,8 млн. руб. Её супруг — 580 тыс. руб. В собственности у неё имеется земельный участок площадью 526 кв.м. и квартира площадью 58,2 кв.м. Семья не владеет, судя по отчетам, автомобильным транспортом.

Первый заместитель главы Александр Плешкевич задекларировал 3,1 млн. руб. дохода, полученного в 2018 году. Его супруга заработала 2,5 млн. руб. В собственности у него есть земельный участок 638 кв.м. и квартира площадью 49,2 кв.м. Супруга владеет квартирой 86,2 кв.м. и гаражом 25,4 кв.м., куда, очевидно, первый замглавы ставит свою машину Nissan X-Trail.

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Заместитель главы Максим Ноженкин задекларировал самый большой доход — за 2018 год он получил 4,2 млн. руб., его супруга получила доход в размере 51 тыс. руб. У замглавы имеется 9 земельных участков и две квартиры 43 и 95,8 кв.м., есть здание в 56,4 кв.м. и автомобиль Hyundai Solaris. Супруга владеет тремя автомобилями: Mazda Demio и два автомобиля Nissan AD.

Замглавы Игорь Берлинский в 2018 году получил доход в размере 3,02 млн. руб., его супруга — 95 тыс. руб. У замглавы есть квартира 48,1 кв.м. и автомобиль Nissan Murano. На супругу оформлена квартира площадью 88,3 кв.м.

Замглавы Юлия Рябинина задекларировала доход в размере 1,6 млн. руб. супруг чиновницы получил доход в размере 1,3 млн. руб. В собственности у неё имеется земельный участок 1500 кв.м., три квартиры площадью 37, 62 и 62,8 кв.м., есть и гараж 30,4 кв.м. Супруг имеет земельный участок площадью 44 кв.м., три квартиры 37, 57,2 и 62,8 кв.м. Так же есть гараж 32,8 кв.м. и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Заместитель главы Благовещенска Виталий Рудненок за прошлый год получил доход в размере 1,4 млн. руб., супруга доходов не имела. В собственности у него есть земельный участок 41 кв.м., квартира 86,3 кв.м., гараж 30 кв.м. и автомобиль Toyota Prius. За супругой числятся два земельных участка, два гаража и две квартиры 30 и 86,3 кв.м.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко за 2018 год стал богаче почти на 1 млн рублей — 4 млн 592 тыс. рублей в 2018 году против 3 млн 598 рублей в 2017-м. Правда, из декларации исчез автомобиль «Сузуки-Эскудо», который был в собственности у мэра в 2017 году. Возможно, мэр увеличил доход за счёт продажи транспортного средства. В собственности у Иваненко имеется две квартиры — 108 и 36,5 кв. м, а также доля в собственности на земельный участок площадью в 1173 кв. м.