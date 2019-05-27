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Лидер РПК призвал сторонников прекратить голодовку

Политика

Абдулла Оджалан отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме

Анкара, 27 мая 2019, 08:30 — REGNUM  Лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан призвал своих сторонников прекратить голодовку. Об этом 26 мая сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на его адвокатов.

«Наш подзащитный считает, что необходимо избегать голодовки, а свои протесты необходимо реализовывать в политической борьбе», — отметили адвокаты Оджалана во время пресс-конференции по итогам встречи с курдским лидером.

После того как данная информация была озвучена, многие курдские депутаты, заключенные в турецких тюрьмах, объявили о прекращении голодовок.

Напомним, Абдулла Оджалан отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме, в которую он был заключен в 1999 году. Первоначально он был приговорен к смертной казни, его спас мораторий, наложенный Анкарой ради вступления в ЕС.

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