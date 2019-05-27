Москва, , 07:56 — REGNUM Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова извинилась перед бывшим мужем Владимиром Тюриным, которого ранее называла возможным убийцей Вороненкова. Об этом она заявила 26 мая в интервью телеканалу НТВ.

По словам Максаковой, подозревать бывшего мужа в причастности к преступлению она стала после общения с украинскими следователями.

«Я тебе как следак говорю: это Тюрин!». Я ему говорю: «Постой, а зачем?» Он: «Говорю тебе, это он!» Я: «А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?» Но он (следователь) меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию», — рассказала она.

Максакова отметила, что была вынуждена долгое время молчать, поскольку дала подписку о неразглашении.

«Беспардонная, наглая и циничная, отвратительная версия с причастностью к убийству моего первого мужа Тюрина Владимира Анатольевича», — подчеркнула она.

Максакова также обратилась к главе Следственного комитета РФ с просьбой отнестись к сказанному в интервью как к официальному заявлению.

Ранее Мария Максакова опровергла версию о причастности российских спецслужб к убийству супруга.

Как сообщало ИА REGNUM, Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года.

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