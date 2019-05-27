Премьер-министр Франции: «Получили послание об экологической необходимости»

Париж, , 07:44 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что услышал «послание многих французов об экологической необходимости» после того, как французская партия «Европа Экология Зеленые» (EELV) во главе с Янником Жадо заняла третье место на выборах в Европарламент, которые состоялись 26 мая, сообщает Le Figaro.

«Мы получили послание (жителей Франции) об экологической необходимости. По всей Европе наши сограждане, особенно молодежь, просят нас действовать решительно. Это то, что мы будем делать во Франции и в Европе», — заявил Эдуард Филипп в короткой речи.

Напомним, по предварительным данным, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент, набрав 24,2% голосов. На втором месте идет правящая партия «Вперед, Республика!», которая набрала 22,4% голосов, на третьем — «Европа Экология Зеленые» с 13,2% и на четвертом — Республиканцы с 8,2% голосов.