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Трамп выразил надежду на положительные изменения в отношениях с КНДР

Политика

По словам главы Белого дома, между двумя странами существует «большое уважение»

Вашингтон, 27 мая 2019, 07:29 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает положительные изменения в отношениях с Северной Кореей, сообщает The Hill.

«Я лично считаю, что в отношениях с Северной Кореей произойдёт много хорошего. Может, я прав, может, и нет», — цитирует издание Трампа.

Глава Белого дома добавил, что между двумя странами существует «большое уважение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея обвинила США в провале переговоров в Ханое, прошедших в конце февраля 2019 года. Пхеньян потребовал от Вашингтона нового подхода к ведению переговоров.

Читайте подробнее: КНДР обвинила США в провале переговоров в Ханое

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США и КНДР
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