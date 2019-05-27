Трамп выразил надежду на положительные изменения в отношениях с КНДР

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает положительные изменения в отношениях с Северной Кореей, сообщает The Hill.

«Я лично считаю, что в отношениях с Северной Кореей произойдёт много хорошего. Может, я прав, может, и нет», — цитирует издание Трампа.

Глава Белого дома добавил, что между двумя странами существует «большое уважение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея обвинила США в провале переговоров в Ханое, прошедших в конце февраля 2019 года. Пхеньян потребовал от Вашингтона нового подхода к ведению переговоров.

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