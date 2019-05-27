«Свой человек»: томский губернатор поздравил нового ректора ТГПУ

Томск, , 07:17 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил с назначением нового ректора Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) Андрея Макаренко. Соответствующий приказ накануне подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, сообщили иа 27 мая в администрации Томской области.

Жвачкин уверен, что Макаренко «быстро освоится в новом статусе».

«Рад, что томский ректорский корпус пополнил молодой руководитель. Свой человек и для Томска, и для педагогического университета, уверен, Андрей Николаевич быстро освоится в новом статусе», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что перед новым ректором стоит задача «обеспечить в школах профессиональную преемственность поколений». Также губернатор пожелал новому руководителю беречь традиции Томского учительского института, учрежденного в 1902 году.

Напомним, с 2000 года ректором ТГПУ являлся Валерий Обухов. В 1994 году он получил учёное звание профессора по кафедре теоретической физики.

Жвачкин поблагодарил Обухова за большой вклад в развитие ТГПУ и попросил его оказать преемнику необходимую помощь.

Справка (по данным областной администрации): Андрей Макаренко родился в 1976 году в Томске. В 1999 окончил Томский государственный университет по направлению «Физика». С 2001 года работает в Томском государственном педагогическом университете. До нового назначения являлся первым проректором. Доктор физико-математических наук.

Добавим, об уходе Валерия Обухова с поста ректора ТГПУ стало известно ещё в 2018 году. Срок его полномочий истекает в июле 2019 года, однако, как сообщали местные массмедиа, свою кандидатуру он на выборы не выставлял.