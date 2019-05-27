Кургинян: Украина ввязалась в кровавую игру «выборы президента США»

Москва, , 07:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввязался в страшную кровавую игру — выборы президента Соединенных Штатов, а это небезопасное удовольствие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Украина на уровне Зеленского и других ввязалась в очень страшную и глобальную игру по вопросу о том, кто будет императором «Четвертого Рима», то бишь США… А вот там эта игра будет жестокой, кровавой и какой угодно еще», — заявил Кургиян.

Он отметил, что конфликт между украинским олигархом Игорем Коломойским, который считается покровителем президента Владимира Зеленского, и адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани знаменует начало предвыборной гонки в США. И Трамп явно настроен по отношению к Зеленскому неблагосклонно.

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«Теперь речь идет о том, что «мы пойдем в фарватере США и будем колебаться вместе с линией». А что вы будете делать, когда линия раздваивается. А она раздваивается. На чьей стороне вы окажетесь? При таких словах Джулиани и Трампа вы должны быть на стороне [Джо] Байдена. Хотите играть в этому игру внутри империи? Игра кровавая и смертельная», — отметил эксперт.

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