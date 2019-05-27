В Кении сохранили закон о криминализации однополых отношений

Найроби, , 07:14 — REGNUM Верховный суд Кении вынес вердикт против декриминализации однополых отношений, передает BBC Africa.

Коллегия из трех судей отвергла заявления о том, что закон, сохранившийся с колониальной эры, нарушает новую Конституцию, в соответствии с которой каждому жителю страны гарантируется равенство, уважение достоинства и право на неприкосновенность личной жизни.

Уголовный кодекс Кении криминализует «противоестественные половые сношения». Однополые сексуальные отношения наказываются тюремным заключением вплоть до 14 лет.

«Мы считаем, что оспариваемые положения [уголовного кодекса] не противоречат Конституции», — заявила председательствующий судья Розелин Абурили.

Она добавила, что одной из задач суда было уважение ценностей, превалирующих в кенийском обществе.

Активисты выразили разочарование решением суда и назвали его «очень предвзятым». Представители организаций по защите прав человека также раскритиковали постановление суда и добавили, что приговор «легитимирует гомофобию, сохраняя закон, который принадлежит к колониальной культуре социальной изоляции, дискриминации и насилия по отношению к меньшинствам».

Однако многие жители страны одобрили вердикт судей, в частности религиозные христианские и мусульманские организации.