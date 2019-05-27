«Норматив на прострелы»: Кургинян объяснил, почему нет мира на Донбассе

Москва, , 06:46 — REGNUM Мира на Украине нет, потому что украинские военные должны отчитываться перед Западом за обстрелы территорий ДНР и ЛНР, поэтому вопрос в том, что из себя в действительности представляет президент Украины комик Владимир Зеленский заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Потому что есть инструкция по так называемым прострелам… Это количество обязательных выстрелов в сторону противника, которые фиксируются в журнале, и журнал подается иностранным экспертам. Сколько раз стрельнули хоть куда-то. При этих прострелах, естественно, гибнут люди. А снять прострелы невозможно, поскольку задан норматив на эти прострелы, и он задан не изнутри Украины, а извне», — заявил эксперт.

В этом контексте, отмечает политолог, вопрос заключается в том, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский взять управление страной изнутри, хотя то, что он делает говорит об обратном. В то же самое время, необходимо понять, является ли Зеленский в действительности таким беспомощным, как он себя демонстрирует, или же он является фигурой прикрытия для очень дееспособных людей.

При этом, остается неясным до конца, что будет с Украиной, если Зеленский провалится и в какой степени Украина продолжается находиться под внешним управлением на фоне конфликта между адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и украинским олигархом Игорем Коломойским, который продвигал на прошедших Зеленского.

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«И вообще, как выстраиваются эти отношения на Западе. Что-то мальчик [комик-президент Зеленский] из странной команды, которая каким-то странным образом будет строить отношения с очень определенным Западом, и отнюдь не с Трампом, а с кем?», — закончил мысль Кургинян.

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