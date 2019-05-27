Кургинян: под беспомощную клоунаду Зеленского Украина может готовить войну

Москва, , 06:13 — REGNUM Президент Украины комик Владимир Зеленский может быть необходим некоторым кругам этой страны в качестве беспомощного клоуна для того, чтобы за его спиной готовить очередной удар, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Его посылают, понимаете, а он ведь должен сказать что-то… Что такое вот этот стиль-то? Это на уголовном языке «опускание» очевидное. Он должен на это как-то ответить: «Шутки со мной плохи, я парень серьезный», и все остальное», — отметил политолог.

По его словам, Россия и российские экспертные круги очень пристально наблюдают за тем, что происходит сейчас в военной сфере Украины. В частности, в издании «Военно-промышленный курьер», продолжает эксперт, вышел подробный материал, в котором подробно описывается, как под разговоры о мире осуществляется в среде украинских военных нечто диаметрально противоположное.

«А там осуществляется подготовка к прямо противоположному. А я вот вам как театральный режиссер могу сказать, что комики бывают разные. Бывают такие с черной меланхолией внутри, что дальше некуда… Поэтому мы все время смотрим, не является ли это все фигурой прикрытия, не представляют ли нам комика такого беспомощного и так далее, чтобы у него за спиной делать что-нибудь другое и диаметрально противоположное», — заявил эксперт.

Ранее Кургинян обращал внимание на странное не адекватное поведение Зеленского с его танцами в период жесткой политической борьбы внутри элит, которые далеко не все готовы принять нового президента. Вместо наведения порядка он танцует на комедийных шоу, как ни в чем не бывало, пока него оскорбляют.

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