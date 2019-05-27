Кургинян: «Пока Зеленский пляшет, Украину превращают в блатной шалман»

Москва, , 05:46 — REGNUM Пока президент Украины комик Владимир Зеленский танцует на комедийных шоу, государство Украина превращается в «блатной шалман», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Они превращают государство в блатной шалман. Так же нельзя, есть ведь определенный язык, на котором можно выражать свое несогласие и все что угодно. А это какой-то блатной балаган», — заявил Кургинян.

Таким образом политолог отреагировал на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который в хамской манере и на полукриминальной смеси молодёжного сленга, языка подвороти и украинского языка выразил свое несогласие с тезисом президента Украины комиком Владимиром Зеленским о том, что украинские чиновники «костные» и «не инновационные».

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«Второе, кому-то может показаться оригинальным начать танцевать вот так на каких-то камеди-шоу после того, как избрали… Дело же в том, что сейчас ситуация особая… это же какое-то ощущение критичности ситуации: ему оказывают сопротивление по всем направлениям, значит самое время это вот делать?», — отметил политолог.

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Он также добавил, что интересней всего было наблюдать за танцами предыдущего президента США Барака Обамы, который делал это в органично африканском стиле. Но и он не выносил это за пределы танцевальных мероприятий, где это дозволено. Есть и другая госпожа — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая тоже в свое время плясала, а теперь плачет, сложив свои полномочия лидера Консервативной партии страны.

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