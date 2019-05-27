Глава Huawei не хочет ответных мер Пекина в отношении Apple

Пекин, , 04:35 — REGNUM Руководство Huawei против принятия Пекином возможных мер в отношении Apple в ответ на решение США включить эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью Bloomberg.

Он отметил, что подобные меры не будут приняты. Однако если Пекин всё же на них пойдет, Жэнь Чжэнфэй, по его словам, первым выразит свой протест.

Глава Huawei назвал Apple ведущей компанией в мире, без которой не было бы мобильного интернета, и своим учителем. Сопротивляться своему наставнику незачем, добавил Чжэнфэй и пообещал, что никогда так не поступит.

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Если введенные властями США ограничения на экспорт отразятся на компании, Huawei либо нарастит поставки на рынок своих чипов, либо найдет альтернативы для удержания преимущества в производстве электронных устройств и оборудования, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM в середине мая американский минторг включил китайскую Huawei в черный список, что лишает компанию доступа к компонентам и технологиям из США. Кроме того, американскому бизнесу запрещено сотрудничать с китайской компанией. В частности, вести дела с ней прекратила компания Google.

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