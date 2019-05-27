Европарламент «позеленел» и сместился вправо

Сергей Гуркин, , 08:31 — REGNUM

Результаты выборов в Европарламент, которые завершились в воскресенье, 26 мая, продемонстрировали три тенденции, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. С одной стороны, заметно увеличат свое присутствие в новом составе парламента национал-консервативные силы. С другой стороны, вырастет и представительство другой оппозиции — либералов и особенно «зеленых». Но, несмотря на такие успехи формальной и реальной оппозиции и несмотря на то, что две ныне правящие партии потеряли и часть голосов, и совокупное большинство, в работе Европарламента мало что изменится.

Набюдатели отмечают в первую очередь сравнительно высокую явку: в выборах приняли участие чуть более 50% избирателей, то есть чуть более 200 миллионов человек. Для выборов в Евросоюзе это самый высокий показатель за последние 20 лет: в большинстве стран местные выборы пользуются куда большим вниманием, не в последнюю очередь потому, что у Европарламента не так много реальных полномочий — он не может даже вносить законы на собственное рассмотрение. В этом смысле выборы в Европарламент — это всего лишь очень большой опрос граждан по вопросу о том, как жить дальше. Вместе с тем депутаты принимают участие в формировании Еврокомиссии, которая, наравне с советом глав государств, и является реальной властью в ЕС.

В последние пять лет в парламенте Евросоюза действовала коалиция «народников» и «социалистов». Воззрения этих альянсов мало чем отличаются друг от друга и имеют еще меньше отношения к словам в собственных названиях. Фактически парламентом ЕС руководили две силы с одинаковыми мнениями по основным вопросам: власти Евросоюза должны иметь больше прав, чем власти государств, в отношении экономики общая программа — жесткая экономия. И те, и другие представляют интересы крупного бизнеса и транснациональных корпораций. И после выборов ничего не изменится. Потеря Ангелой Меркель 7% голосов и отставание Эммануэля Макрона от Марин Ле Пен имеют скорее символическое значение. Уже анонсировано, что для получения большинства в коалицию в Европарламенте будут приглашены либералы и «зеленые». Ни те, ни другие также не имеют радикальных отличий от нынешней власти в отношении экономической и социальной политики.

Особенно интересен успех «зеленых», которые добились очень высоких результатов в Германии, Франции и ряде других стран. Может показаться странным, что в условиях экономических и социальных сложностей, самыми наглядными из которых являются безработица и проблемы с миграцией, так много граждан ставят во главу угла экологию в широком смысле этого слова. Оппоненты действующих властей ЕС полагают, что столь активное внимание к экологии объясняется именно желанием бюрократов переключить акценты с сегодняшних проблем на вечные ценности.

Но одновременно с этим справедливо и то, что партии — сторонницы другой экономической и социальной политики, правые, консерваторы, сторонники национальных суверенитетов и традиционных ценностей, — также добились заметных успехов. Достаточно сказать, что они одержали победы в трех крупнейших странах ЕС из четырех: Марин Ле Пен во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании, Маттео Сальвини в Италии. Исключением стала только Германия.

Сочетание таких тенденций может означать, что граждане ЕС в целом согласны, что необходимы перемены. Но методику проведения этих перемен они видят по-разному. Некоторые согласны слушать прежнюю риторику о необходимости хранить «общий европейский дом» и ценности либеральной экономики. К этой риторике должны добавиться лишь некоторые новые акценты. Другие — в Великобритании, Франции, Италии, Польше, Венгрии и т. д. — предпочитают усиление национального компонента, ставку на традиционные христианские ценности, усиление роли государства.

Другими словами, у граждан Евросоюза есть консенсус по вопросу о том, можно ли продолжать в том же духе: нельзя. Новой задачей для Сальвини, Ле Пен, Орбана, Фараджа (до выхода Великобритании из ЕС) — для всех тех политиков, вокруг которых Ле Пен пообещала создать «супергруппу сторонников национальных суверенитетов» — будет доказать гражданам свою точку зрения, в соответствие с которой символически-косметическими переменами тут не обойтись.