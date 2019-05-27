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Маттео Сальвини пообещал изменить и спасти Евросоюз

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Милан, Италия, 27 мая 2019, 02:19 — REGNUM  Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Милане в понедельник, 27 мая, поблагодарил высшие силы и своих сограждан за победу на выборах в Европарламент в Италии.

Высшие силы помогали не «Лиге», а Италии, которая заслуживает лучшей власти, чем либералы, управлявшие страной до 2018 года, отметил Сальвини.

Лидер «Лиги» также отметил успех своих единомышленников во Франции и Великобритании, а также и в ряде других стран ЕС. Это — знак того, что Евросоюз меняется, полагает Сальвини.

«Лига» вместе со своими союзниками будут стараться изменить и спасти ЕС, Европейский союз должен быть основан на праве на труд, на традиционных ценностях и своих иудео-христианских корнях, им не должны управлять финансовые группы, отметил лидер «Лиги».

По предварительным данным, «Лига» выиграла выборы в Италии, набрав около 32% голосов. Это первая победа на выборах в истории партии.

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Выборы в Европарламент-2019
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