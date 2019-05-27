Альянс Сальвини и Берлускони выиграл губернаторские выборы в Турине

Турин, Италия, , 01:38 — REGNUM По данным экзит-поллов, губернаторские выборы в провинции Пьемонт (Турин) выиграл кандидат от правоцентристской коалиции Альберто Чирио, передает Termometro Politico в понедельник, 27 мая.

Чирио, выдвинутый альянсом правых партий («Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии»), набирает около 47% голосов, действующий глава региона Серджо Чампарино, представляющий Демократическую партию — около 38%.

В период после национальных выборов, прошедших в марте 2018 года, правоцентристская коалиция выиграла все региональные выборы в Италии.