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Альянс Сальвини и Берлускони выиграл губернаторские выборы в Турине

Политика

Новым главой региона, вероятно, станет кандидат от правоцентристской коалиции

Турин, Италия, 27 мая 2019, 01:38 — REGNUM  По данным экзит-поллов, губернаторские выборы в провинции Пьемонт (Турин) выиграл кандидат от правоцентристской коалиции Альберто Чирио, передает Termometro Politico в понедельник, 27 мая.

Чирио, выдвинутый альянсом правых партий («Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии»), набирает около 47% голосов, действующий глава региона Серджо Чампарино, представляющий Демократическую партию — около 38%.

В период после национальных выборов, прошедших в марте 2018 года, правоцентристская коалиция выиграла все региональные выборы в Италии.

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Политическая жизнь Италии
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