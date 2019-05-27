В правящей партии Франции признали поражение на выборах в Европарламент

Париж, , 01:45 — REGNUM Поражением завершились выборы в Европарламент для правящей французской партии «Вперед, Республика», которая, однако, демонстрирует прочность позиций. Об этом заявила представитель партии, экс-министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

«На данный момент мы не побеждаем и сожалеем об этом», — заявила Луазо во время выступления, которое транслировал телеканал C-News.

При этом политик добавила, что довольно молодое объединение, созданное президентом Эммануэлем Макроном, в условиях социального кризиса и давления со стороны других политических структур «демонстрирует прочность». Так, по списку партии места в Страсбурге займут более 20 евродепутатов, которые войдут в формирующуюся группу центристов.

Как сообщало ИА REGNUM, на французских выборах в Европарламент партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, по предварительным данным, обошла движение Макрона, набрав около 25% голосов. В большинстве стран ЕС выборы в Европарламент состоялись 26 мая, в ряде стран голосование уже завершено.

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