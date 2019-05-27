Понедельник, 27 Мая 2019 года
01:20:02 МСК

Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Милан, Италия, 27 мая 2019, 01:19 — REGNUM  Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 27 мая, спикер уходящего состава парламента ЕС Антонио Таяни.

Это самый высокий результат за последние 20 лет, отметил Таяни.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в новом составе Европарламента увеличат свое представительство либералы, «зеленые», а также правые партии. Сократится представительство обеих правящих партий — «народников» и «социалистов».

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить