Науседа: Вильнюсу для Москвы нужен «иной словарь»

Вильнюс, , 01:26 — REGNUM Риторику Вильнюса в отношении России нужно сменить. Об этом заявил журналистам после завершения голосования экономист Гитанас Науседа, лидирующий во втором туре выборов президента Литвы.

Науседа рассказал о желании «быть дипломатичным» и пользоваться «несколько иным словарём» чем тот, что применялся ранее. Однако отношения Литвы и России могут измениться тогда, когда изменится обстановка на Украине, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM после обработки данных со 1247 из 1972 избирательных участков Науседа набирает 72,33% голосов, а кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните — 26,35%. такой результат уже гарантировал Науседе победу.

Ранее Науседа заявил, что поднял бы в беседе с президентом России Владимиром Путиным вопрос Украины, принципиальный для внешней политики Литвы.

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