Сальвини выиграл выборы в Европарламент в Италии

Рим, , 00:05 — REGNUM Партия «Лига» Маттео Сальвини заняла первое место на выборах в Европарламент в Италии, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные экзит-поллов в воскресенье, 26 мая.

«Лига» набирает около 27−31% голосов, антиэлитное «Движение 5 звезд» — 20−22%, либералы из Демократической партии — 22−23%, партия Сильвио Берлускони — 9−11% консерваторы («Братья Италии») — 6%.

Это первые выборы в Италии, выигранные «Лигой». Ожидается, что одним из последствий такого распределения голосов может стать смена правительства осенью 2019 года и появление правоцентристского кабинета министров во главе с Сальвини.

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент во Франции первое ме то заняла партия Марин Ле Пен, союзницы Сальвини по альянсу сторонников национальных суверенитетов стран-членов ЕС. Победы одерживают и еще двое возможных союзников этой группы — партия Виктора Орбана в Венгрии и партия Brexit в Великобритании.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.