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В Венесуэле прошел ежегодный съезд сторонников мирного воссоединения Китая

Политика

Участие в форуме приняли представители МИД двух стран

Валенсия, Венесуэла, 26 мая 2019, 23:36 — REGNUM  Ежегодный съезд Ассоциации по содействию мирному объединению Китая в Центральной и Южной Америке с участием 500 китайских эмигрантов и этнических китайцев из десяти стран континента прошла в венесуэльской Валенсии при участии представителей МИД КНР и Венесуэлы, сообщает 26 мая Синьхуа.

Сообщается, что на съезде было высказано резкое неприятие так называемой «независимости» Тайваня и подтверждено стремление китайской эмиграции к воссоединению исторической родины.

Посол КНР в Каракасе Ли Баожунь отметил, что Ассоциация с момента своего создания в 2001 году решительно противостоит тайваньскому сепаратизму и активно участвует в неправительственных обменах между двумя берегами Тайваньского пролива.

Заместитель главы МИД Венесуэлы Дарио Молина подчеркнул, что его страна решительно поддерживает принцип «одного Китая» и признает КНР единственным законным представителем китайского народа.

Глубоко символично, что несмотря на кризис в Венесуэле, страна активно участвует в международной деятельности, оказывая поддержку в борьбе с внутренними проблемами другим странам.

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Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
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