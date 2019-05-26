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Зеленский о поддержке кинопроизводства: «Одна из приоритетных задач»

Политика

«Ждем крутых фильмов»

Киев, 26 мая 2019, 23:32 — REGNUM  Власти Украины намерены оказать всестороннюю поддержку отечественному кинопроизводству. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Facebook.

«Поддержка украинского кинопроизводства — одна из приоритетных задач, — написал глава государства. — Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград».

Президент Украины также выразил надежду, что в ближайшем будущем жители страны будут выбирать в кинотеатрах именно отечественное кино.

Напомним, ранее продюсер Сергей Перман написал в соцсети Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха».

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