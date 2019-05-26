В Пномпене прошли китайско-камбоджийские переговоры

Пномпень, , 23:21 — REGNUM В столице Камбоджи Пномпене с визитом находится заместитель руководителя Отдела международных связей ЦК КПК Ван Яцзюнь. Встречу с ним провел председатель правящей Народной партии, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, сообщает 26 мая Синьхуа.

На встрече обе стороны выступили за более тесную координацию и взаимодействие в рамках проекта «Пояса и пути», на основе реализации договоренностей между лидерами двух стран. Хун Сен отдельно подчеркнул необходимость сближения между партиями — КПК и Народной партией Камбоджи, а также поддержал строительство между странами сообщества единой судьбы.

В ходе визита Ван Яцзюнь также провел ряд встреч с высокопоставленными партийными и парламентскими чиновниками Камбоджи.