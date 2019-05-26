Воскресенье, 26 Мая 2019 года
23:21:24 МСК

В Пномпене прошли китайско-камбоджийские переговоры

Политика

Стороны поддержали более тесное взаимодействие в рамках «Пояса и пути»

Пномпень, 26 мая 2019, 23:21 — REGNUM  В столице Камбоджи Пномпене с визитом находится заместитель руководителя Отдела международных связей ЦК КПК Ван Яцзюнь. Встречу с ним провел председатель правящей Народной партии, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, сообщает 26 мая Синьхуа.

На встрече обе стороны выступили за более тесную координацию и взаимодействие в рамках проекта «Пояса и пути», на основе реализации договоренностей между лидерами двух стран. Хун Сен отдельно подчеркнул необходимость сближения между партиями — КПК и Народной партией Камбоджи, а также поддержал строительство между странами сообщества единой судьбы.

В ходе визита Ван Яцзюнь также провел ряд встреч с высокопоставленными партийными и парламентскими чиновниками Камбоджи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить