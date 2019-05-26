«Быть убедительным и отстаивать интересы граждан» — цель участников ПГ

Москва, , 23:07 — REGNUM Участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» дает кандидатам возможность отстаивать и доносить позицию партии. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания с представителями региональных отделений партии в ситуационном центре «Единой России».

Медведев отметил, что партия уже не в первый раз проводит предварительное голосование. При этом участие в предварительном голосовании, по его словам, дает возможность кандидатам доносить позицию партии до граждан.

«Отдельно выделю наших кандидатов, которые участвовали в этом. Это испытание на прочность, демонстрация своих политических навыков, возможности отстаивать позицию, быть убедительным для людей, для граждан нашей страны, доносить позицию Партии, отстаивать точку зрения, которая в наибольшей степени соответствует интересам граждан Российской Федерации», — заявил председатель партии.

Дмитрий Медведев отметил, что около 40% участников предварительного голосования — это молодежь до 35 лет.

«Это нормально, это означает, что партия обновляется, в нее приходят и члены Партии, сторонники, что важно для того, чтобы партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны», — сказал он.

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По словам председателя партии, на предварительном голосовании использовались и новые возможности, связанные с электронным голосованием.

«То есть наше предварительное голосование было электронным, и за счет этого цифры, которые мы получим, еще будут скорректированы на тот процент, который будет посчитан электронным путем. Это, по сути, обкатка новых технологий, которые могут использоваться в дальнейшем, в том числе и в уже полноценной избирательной практике», — отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что предварительная явка на предварительное голосование «Единой России» составляет 9,35%

По мнению Андрея Турчака, явка демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов.

Предварительно наиболее высокие результаты явки показали Республика Тыва (19,57%), Карачаево-Черкесская Республика (18,22%), Республика Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%), Республика Калмыкия (13,25%), Мурманская область (13,21%) Республика Крым (12,85%), Республика Татарстан (12,8%) и Брянская область (10,99%).

Андрей Турчак также рассказал журналистам, что в ходе голосования поступило около 40 сообщений о нарушениях.

«Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По каждому из обращений проводится проверка. Но можно с уверенностью сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил также, что на участие в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано 4503 кандидата.

«Из них членами Партии являются примерно 56%, беспартийными — 44%, из которых 33% — сторонники «Единой России». В этом году среди кандидатов рекордное количество молодых лиц. 38% кандидатов — молодые люди до 35 лет. Это свидетельствует об успешном обновлении партийных рядов», — пояснил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил, что итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно.

«В июне-июле пройдут конференции региональных отделений «Единой России», на которых будут утверждены списки кандидатов от Партии на выборы в сентябре. Призываю секретарей региональных отделений внимательно следить, чтобы в партийных списках оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании», — заключил Андрей Турчак.

30 мая состоится заседание президиума Генсовета партии, где будут подведены итоги предварительного голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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