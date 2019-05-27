Куда спешит морская мощь Красного дракона?

Александр Запольскис, , 00:12 — REGNUM

По информации американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), военно-морской флот Китая принял в свой состав трехсотый вымпел и тем самым стал крупнейшим в мире. По числу находящихся в строю кораблей он превосходит Германию, Индию, Испанию и Великобританию взятых вместе. Он даже на 13 единиц больше нынешнего морского гегемона — ВМС США, насчитывающих в своем составе лишь 287 судов и подводных лодок.

Это событие оценивается сильно по-разному. Китайские источники подчеркивают несомненный успех. Правительство КНР в 2012 году анонсировало план масштабного развития флота, и оно его реализовало. Даже с некоторым опережением графика. Сравняться со звездно-полосатым гегемоном по числу вымпелов предполагалось к 2023−2025 годам, а вышло в 2019, на 4−6 лет раньше намеченного срока. Так что планы Пекина создать к 2035 году шесть авианосных ударных группировок уже не выглядят фантастикой.

С другой стороны, ныне действующий мировой морской лидер внешне демонстрирует высокомерное спокойствие. Хотя в штуках китайских боевых кораблей стало больше, в совокупности морские силы НОАК по-прежнему сохраняют отставание от Америки. Как в суммарном водоизмещении, так и в качестве самих боевых единиц. Претендент, конечно, старается, но до лидера ему еще далеко.

Независимые, в том числе, российские аналитики занимают в целом промежуточную позицию, отмечая безусловный технический прогресс проектов китайских кораблей. При этом сравнение параметров ведется в целом явно в пользу США. Отчасти по причине достаточно большой путаницы в имеющейся информации, отчасти просто по инерции. Все-таки еще каких-то полтора десятка лет назад доминирование американского флота в мире являлось неоспоримым.

Однако если сложить известные факты в цельную картину, она становится куда более определенной, при этом местами даже неожиданной.

В настоящий момент американский флот имеет: 10 атомных авианосцев (плюс еще один новейший проходит сейчас процедуру передачи флоту); 22 атомных ракетных крейсера типа Ticonderoga; 65 эсминцев УРО типа Arleigh Burke; 44 атомные подводные лодки (в том числе 14 стратегических ракетных и 30 обычных ударных). Считать прочие суда особого смысла не имеет. Превращенные в демонстраторы технологий два эсминца типа Zumwalt, а также 6 постоянно ломающихся новых кораблей ближней зоны погоды не делают.

На их фоне китайский флот совокупной мощью действительно не потрясает: 4 ПЛАРБ, 9 атомных ракетных ударных подлодок; 56 неатомных субмарин; 2 очень старых авианосца (плюс 1 новейший, собственной конструкции, в постройке); 29 эсминцев, 59 фрегатов и 37 корветов. Разве что в классе десантных сил КНР практически равна Соединенным Штатам: 4 десантных вертолетоносца типа 071 «Юйчжао» (мало чем уступающих УДК типа «Америка») и 31 танкодесантный корабль (по американской классификации — десантный транспорт класса LST). Однако если начать вдаваться в детали, всплывает много всего интересного.

Если к вопросу подходить так, как это делают ведущие эксперты, следует признать, что в классе авианосцев на данный момент Китай не вышел за рамки дворовой команды. Сможет ли он спроектировать и построить что-либо по характеристикам близкое к доминирующему сегодня в США типу «Нимиц», не говоря уже про строящийся «Форд», — вопрос пока риторический. Скорее нет, чем да. Американский столетний опыт строительства кораблей этого класса со счетов сбрасывать не стоит.

А вот в категории крейсеров и эсминцев, как сейчас модно говорить — не все так однозначно. Крейсеров у Китая действительно нет. Ни ракетных, ни обычных, никаких. Но вот так чтобы недостатком это сегодня уже не является. За прошедшие полвека характер инструментов войны на море серьезно изменился. Их больше не строят даже в США.

Ракетный крейсер Ticonderoga, конечно, хорош, но из 22 официально числящихся 11 выведены в резерв еще в 2005 году и три готовятся к утилизации. Ирония происходящего заключается в том, что кораблю этого класса (CG-51 Thomas S. Gates) принадлежит своеобразный рекорд американского флота. Оказавшийся последним в серии корабль был заказан в мае 1982 года, заложен в августе 1984, спущен на воду декабре 1985, передан в состав флота в августе 1987, а уже в декабре 2005 был списан и поставлен в план на утилизацию на июль 2017.

А все потому, что за половину его стоимости от ¾ до 4/5 функционального объема его боевых задач должен был выполнять ракетный эсминец «А́рли Бёрк» (Arleigh Burke). Благодаря высочайшему уровню стандартизации, унификации, модульности и боевой информационной управляющей системе (БИУС) «Иджис», он предназначался в качестве универсальной замены сразу трех классов: крейсеров, эсминцев и фрегатов.

В теории «Берки» позиционировались действительно мощной морской платформой. БИУС, интегрирующая в себе не только собственные радиоэлектронные средства, но и позволяющая взаимодействовать с системами других бортов эскадры, а также подводных лодок и самолетов. 96 универсальных вертикальных пусковых модулей для ракет различных классов, в том числе, позволяющих сразу нести от 8 до 56 крылатых ракет «Томагавк». Универсальная башенная артиллерийская установка калибра 127 мм. А теперь еще и возможность применять с них зенитные ракеты для перехвата баллистических боеголовок. Зверь, а не эсминец.

В большинстве мест, где сравниваются флота США и КНР, «Бёрки» описываются именно такими, как сумма всей о них положительной информации. По сравнению с ними новейшие китайские эсминцы Тип 052D выглядят, конечно, хорошими, но все еще уступающими». И универсальных контейнеров у него только 64, и размещающиеся в них китайские ракеты уступают по дальности и мощности знаменитой ПКР AGM-84 «Гарпун». И вообще, он даже спутники сбивать может. Можно сказать, без пяти минут звездный крейсер.

Все это действительно так. Возможности реального 052D составляют максимум примерно 78−80% от уровня теоретически идеального «Бёрка». Однако реальные американские ракетные эсминцы довольно сильно и не в лучшую сторону отличаются от своего распиаренного образа. Расположение радарных решеток неподвижно на надстройке оказалось далеко не лучшим решением. Универсальный радар даже Пентагон сегодня называет подслеповатым. Корабль особенно уязвим против низколетящих ПКР. По мнению американских экспертов, российские «Москиты» и индийские «Брамос» к нему способны прорываться с недопустимо высокой вероятностью.

Да и с оружием у американцев дела обстоят не лучшим образом. «Гарпуны» с вооружения сняты. Им на смену должны придти новые противокорабельные ракеты, которых пока нет. Даже знаменитые зенитные оборонительные комплексы «Вулкан — Фаланкс» с кораблей старший серий тоже демонтированы. Свой срок службы они выработали, а создание системы нового проекта не закончено. Так «Бёрки» сегодня и ходят, без оборонительных ЗУР и ЗК ближнего радиуса. Только с ракетами дальней зоны в шахтах.

Таким образом, на данный момент не менее 42 из 64 имеющихся «Бёрков» представляют собой лишь большие комфортабельные платформы для стрельбы по наземным целям на удалении в 2500 километров. Тогда как Пекин спустил на воду уже 14 ракетных эсминцев проекта 052D и продолжает наращивать темпы. Некоторые источники говорят о планах строительства еще 22 вымпелов в течение ближайших 5 лет.

И это еще не все. 23 апреля 2019 года на торжествах по поводу семидесятилетия ВМС НОАК в Циндао в парадном строю прошел ракетный эсминец «Наньчан» (南昌), бортовой номер «101» следующего поколения Тип 055. Полное водоизмещение 12 500 тонн, 130 вертикальных пусковых установок, позволяющих размещать, в том числе, ПКР YJ-18 (с дальностью поражения до 540 км) и КР CJ-10 с дальностью стрельбы до 1500 километров.

Плюс 32 ЗУР разных типов (включая аналог российского флотского варианта С-300) в отдельной батарее контейнеров. Официально 55-е предназначены для формирования групп сопровождения авианосцев и решения самостоятельных задач в составе корабельных ударных группировок.

Таким образом, по основным классам китайский флот уже не уступает американскому в рамках предполагаемых задач его применения. Текущее отсутствие авианосцев неудобно, но критичным не является. Пока Поднебесная не имеет задач, требующих формирования мощных авианосных ударных группировок на большом удалении от метрополии.

Китайские эсминцы, хоть это и звучит парадоксально, в акватории зоны возможных предстоящих боевых действий (вокруг японских островов, в Южно-Китайском море, море Сулавеси, море Банда, Арафурское море и даже, при определенных обстоятельствах, Коралловое море) уровню возможностей ВМС США не только не уступают, а даже превосходят его. Тип 054D как минимум равен реальным строевым «Бёркам», а тип 055 даже в Пентагоне официально называют «легким крейсером класса «Наньчань».

Правда, превосходство не так чтобы решительно. Все-таки ВМС НОАК предстоит еще только осваивать управление крупными корабельными соединениями и методики их применения в бою. Тут у США пока еще имеется некоторое преимущество. Правда, тоже не слишком большое. Последнее крупное морское сражение с американским участием состоялось в 1944 году в заливе Лейте. Потом адмиралы США все больше только теоретизировали и накопленный опыт творчески осмысливали. Но, повторюсь, у Пекина нет даже этого. Отсюда берется фактор неизвестности.

А вот что можно констатировать со всей определенностью — Китай резко ускорил темпы строительства военного флота в целом. Если в 2000—2004 годах он спускал на воду примерно по 20 тыс. тонн общего тоннажа, при американских 180 тысячах в год, то в 2005—2009 баланс сместился в 40/110 тыс. тонн, а с 2010 по 2016 на 130 тыс. «китайских» уже приходилось менее 80 тыс. «американских».

И это не какой-то суррогат ценой подешевле, числом побольше. Это четкая программа сбалансированных с будущими задачами проектов, по своим характеристикам как минимум сопоставимых с лучшими новейшими боевыми кораблями ведущих стран мира.

В ее рамках не предполагается сравнивать возможности фрегатов типа 054А или корветов типа 056 «Циндао» в атаке на стандартную американскую АУГ где-то посреди Тихого океана. Довольно ограниченные, прошу заметить. Но лишь для указанной задачи, тогда как обеспечить захват и удержание господства на море среди филиппинских или индонезийских островов они подходят более чем. Равно как и для задачи прикрытия десантных сил, а также уничтожения одиночных надводных целей и даже среднего размера корабельных группировок.

Американский флот конечно велик, но в этом классе он располагает всего шестью очень условно боеспособными судами типа LCS. А у Китая корветов и фрегатов только новейших типов почти четыре десятка…

Что касается авианосцев, то здесь вообще мало что понятно. АУГ считается устойчивой только благодаря выдающимся возможностям тех же «Тикондерог» и «Бёрков», которые в действительности достаточно сомнительны. Китайские 054D и уж точно 055 уже в состоянии отстреляться по авианосной группе с дальностей, превышающих возможности ответного удара американских противокорабельных средств. Даже с учетом палубной авиации.

Сколько из запущенных ПКР в итоге к целям прорвется и каких дел сумеют наворотить, — тут можно поспорить. Но вот что авианосцам дяди Сэма в радиус досягаемости китайских береговых противокорабельных комплексов DF-21 лучше не заходить, это совершенно точно.

В этом и заключается главная суть момента. Корабли не строятся сами по себе, чтобы просто сравниваться с одноклассниками. Флот является, прежде всего, инструментом решения стратегических задач. Программа его создания отражает взгляды руководства страны на изменения внешних условий в обозримом будущем. И характер угроз, которые с помощью флота придется отражать.

Тот факт, что ее реализация начинает обгонять расчетные реперы уже более чем на пятилетку, убедительно свидетельствует о наличии у Пекина либо некоего «тайного знания», исходя из которого наличие мощного океанского флота требуется раньше былых сроков, либо… он срочно понадобился, чтобы избежать последствий этим «тайным знанием» предполагаемых. Что из сказанного более верно — как раз и хочется понять.