Марин Ле Пен пообещала создать «супергруппу» правых в Европарламенте

Париж, , 22:59 — REGNUM В новом составе Европарламента будет создана «супергруппа» правых партий — сторонников национальных суверенитетов стран-членов ЕС, заявила в воскресенье, 26 мая, лидер французской «Национальной ассамблеи» Марин Ле Пен, передает информагентство ANSA.

Как сообщалось ранее, партия Ле Пен по предварительным данным занимает первое место на выборах во Франции, набирая около 25% голосов. Ожидается, что и основной союзник Ле Пен — «Лига» Маттео Сальвини — в саою очередь выиграет выборы в Италии, набрав более 30%. Среди возможных союзников этого альянса — также «Фидеш» Виктора Орбана и партия Brexit, которые выигрывают выборы в Венгрии и Великобритании соответственно.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.