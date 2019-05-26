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Марин Ле Пен пообещала создать «супергруппу» правых в Европарламенте

Политика

В Евросоюзе проходят парламентские выборы

Париж, 26 мая 2019, 22:59 — REGNUM  В новом составе Европарламента будет создана «супергруппа» правых партий — сторонников национальных суверенитетов стран-членов ЕС, заявила в воскресенье, 26 мая, лидер французской «Национальной ассамблеи» Марин Ле Пен, передает информагентство ANSA.

Как сообщалось ранее, партия Ле Пен по предварительным данным занимает первое место на выборах во Франции, набирая около 25% голосов. Ожидается, что и основной союзник Ле Пен — «Лига» Маттео Сальвини — в саою очередь выиграет выборы в Италии, набрав более 30%. Среди возможных союзников этого альянса — также «Фидеш» Виктора Орбана и партия Brexit, которые выигрывают выборы в Венгрии и Великобритании соответственно.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.

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Выборы в Европарламент-2019
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