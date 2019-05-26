Больше либералов, «зеленых» и правых: как изменится Европарламент

Милан, Италия, , 22:52 — REGNUM В новом составе Европарламента значительно увеличат свое присутствие либералы, «зеленые» и правые партии, сообщает Il Foglio в воскресенье, 26 мая, со ссылкой на данные экзит-поллов и подсчета голосов в странах, где выборы уже завершены.

По предварительным данным, альянс либералов займет 102 места (из 750) вместо 67, «зеленые» — 71 вместо 50, группа правых партий — 57 вместо 36.

Сократят свое присутствие в новом составе парламента ЕС обе партии, составляющие правящий альянс, «народники» (173 места вместо 221) и «социалисты» (147 вместо 191), а также консерваторы (58 вместо 70).

При этом отмечается, что состав альянсов в новом составе парламента может измениться.

26 мая в большинстве стран ЕС проходят выборы в Европарламент, в нескольких странах выборы прошли 23−25 мая.